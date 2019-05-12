محمد رمضان يسقطُ من أعلى سلّم في "زلزال".. ويعلّق: "المخرج "انبسط"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "زلزال" الذي يُعرض حاليًا ضمن ماراثون دراما رمضان، يُوضّح نجاته من حادث خطير.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، ويظهر فيه أثناء تسلُّقه سلمًا خشبيًا لترتيب ديكور حفل زفاف، ضمن أحداث المسلسل الذي يُجسّد فيه شخصية "زلزال" صاحب الفراشة.

وأثناء نزول الفنان الشاب من السلم، بعد انتهاء المشهد، سقط على الأرض ثم سقط عليه السلم، بطريقة أفزعت من حوله في لوكيشن التصوير.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "موقف حصلي في مسلسل زلزال.. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة وأتحرك به علشان أكون مقنع للناس".

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وأضاف: "وبعد ما خلصت المشهد والمخرج اتبسط، سابوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلاً.. قالك ما هو محمد رمضان وأكيد هيتصرف نلحق إحنا نجهز بالمشهد اللي بعده.. الحمد لله ربنا ستر".

يُذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومنى عبد الغني وحسام داغر، إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال.