بلاك شاينا تُهدّد مُصفف شعرها بالسلاح!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفعت عارضة الأزياء المثيرة للجدل بلاك شاينا، سكينًا على مصفف الشعر الخاص بها بعد نشوب مشاجرة محتدمة بينهما صباح اليوم. وذكرت تقارير بهذا الخصوص أن تلك الواقعة حدثت في منزل شاينا 31 عامًا، بمنزلها الكائن في سان فرناندو فالي، حيث كانت برفقة مصفف الشعر الخاص بها، الذي لم يُفصَح عن اسمه.
وكشف موقع "تي إم زد" عن أن الأمور تصاعدت بينهما خلال تلك المواجهة، والتي يُقال إنها كانت بسبب أموال تخص شاينا، لدرجة أنها اضطرت لرفع سكين عليه!
وأشار الموقع إلى أن كينغ ابن شاينا البالغ من العمر 6 أعوام من مغني الراب تايغا، كان متواجدًا في المنزل وقت حدوث المشاجرة. وتردّد أن مصفف الشعر سرعان ما غادر المنزل، وتوجّه لقسم الشرطة كي يتقدّم ببلاغ في شاينا جرّاء ما فعلته.
ونقل الموقع عن مصادر من جهات إنفاذ القانون قولها "تظهر شاينا في هذا البلاغ باعتبارها شخصًا مشتبهًا به بسبب تعديها على مصفف شعرها مستخدمةً سلاحًا مميتًا".
ومع هذا، فقد أفادت مصادر مقرّبة من شاينا بأنها لم تقم بسحب السكين على مصفف الشعر، بل على العكس، كان هو من غادر غاضبًا وألقى علب الصودا على سيارتها.
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