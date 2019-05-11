انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة تجدد تعيين الشيخة موزا في مجموعة المدافعين عن التنمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 11:54 مساءً - جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، ضمن مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للفترة 2019-2020، وذلك الى جانب 16 شخصية عامة اخرى مؤثرة.

وتلتزم مجموعة المدافعين الجديدة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والدفع نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015.

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ومن أجل المزيد من الزخم لتحقيق التنمية التحويلية والشاملة بحلول عام 2030 سيعمل المدافعون عن أهداف التنمية المستدامة على توظيف منصاتهم ومهاراتهم القيادية من أجل إلهام المجتمع الدولي وتعبئته بصورة شاملة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه: "سيكون المدافعون عن أهداف التنمية المستدامة شركاء مهمين بتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال جهودهم في إيصال رسائلنا إلى العالم و تعزيز تأثير مبادراتنا والمشاركة بفعالياتنا، ممَّا سيضفي مزيداً من الزخم على اتجاهات عملنا ونتطلع إلى توطيد شراكتنا والعمل معهم يداً بيد لتحقيق كل ما نصبو إليه".

وجاء اختيارها للمرة الثانية على التوالي، لعضوية المجموعة الأمميّة للمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، تقديراً لدورها التأسيسي والقيادي لمجموعة من المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى توفير التعليم النوعي، وتمكين الشباب والتنمية البشرية على المستويين المحلي والدولي.