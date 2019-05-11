تامر حسني ردًّا على أحمد سعد: لم أُطلق على نفسي "نجم الجيل" والحكم للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعجّب الفنان المصري تامر حسني من اعتراض أحد زملائه في مجال الغناء، على تلقيبه بـ"نجم الجيل"، قائلاً إن الجمهور هو الوحيد الذي يملك منح الألقاب وسحبها، ولا يوجد فنان يستطيع أن يُلقّب نفسه، أو يُمجّد في أعماله، إنما يُترك الخيار للجمهور لإبداء رأيه.

وقال "حسني"، لـ"فوشيا"، إنّ من يعترض على لقب "نجم الجيل"، فعليه أن يُحكّم الجمهور، مؤكدًا أنه لم يقل يومًا إنه النجم الأول على جيله، ولا يقوم بشيء من هذا القبيل، سوى أنه يجتهد في انتقاء أغنياته، ويحاول تأديتها بشكل مناسب، حتى تلقى إعجاب الجمهور.

وأضاف أنه لم يشعر بالضيق حينما سمع تصريحات أحد زملائه ضدّه في أحد البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أنه يُكنّ كل احترام وتقدير للجميع، خاصة مطربي جيله، الذين يمتلكون أصواتًا قوية، ولهم جمهور عريض.

وكان المطرب المصري أحمد سعد، قد ظهر في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، وصرّح بأن تامر حسني ليس نجم الجيل، قائلاً: "ليس هناك شخص يطلق عليه نجم الجيل لأنه يظلم زملاءه وأنا واحد منهم، إزاي تبقى نجم الجيل في الموسيقى وأنا موجود؟".