متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري محمد رمضان على تصريحات مواطنه وزميله أمير كرارة بأحد البرامج التلفزيونية، والتي عبّر خلالها عن ضيقه من النجم الشاب متهمًا إياه بالتقليل من نجوميته.
وكان كرارة قد صرّح بأنه استضاف رمضان في برنامجه "سهرانين"، ووصفه حينها بالنجم، إلا أن الفنان الشاب لم يبادله نفس اللقب، وكتب على صفحته: "انتظروني مع الموهوب أمير كرارة".
وقال رمضان في تصريح خاص لـ"فوشيا": "لم أتعمد أبدًا التقليل من نجومية صديقي أمير، هو نجم في مجالين، التمثيل والإعلام، وعن جدارة فيهما أيضًا".
وأضاف: "لم أكن أعلم أن كرارة غاضب مني لهذا السبب، إلا بعد استضافته في أحد البرامج خلال شهر رمضان، أنا أحترمه للغاية وهو من أبرز النجوم المنافسين لي في الدراما والسينما وأنجحهم أيضًا ولا يمكن التقليل منه ومن نجوميته".
واختتم محمد رمضان حديثه قائلًا: "أتمنى أن يجمعني عمل فني بـ(باشا مصر)، أكن له مشاعر طيبة وأتمنى له التوفيق في كافة أعماله الفنية المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان: لم أتعمد التقليل من نجومية أمير كرارة وأتمنى التعاون معه فنيًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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