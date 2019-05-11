هاكر يستهدفُ حساب جيجي حديد على "تويتر".. وتغريدات عنصرية تسيطرُ عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرًا ما يتمّ استهداف المشاهير بالشائعات المزعجة وتطفُّل الصحافة، وقد لا يكتفي الهاكرز بسرقة الحسابات، بل أحيانًا ينتحلون شخصية أحدهم ويشاركون منشورات على ألسنتهم، والتي كثيرًا ما تكون سلبية وتؤدي إلى نتائج كارثية قد تُخسر المشاهير محبيهم.

لجأت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، مؤخرًا إلى تأمين حسابها على "تويتر"، بعدما تم استهدافه واختراقه من قِبل هاكر.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم اختراق حساب العارضة الشابة (24 عامًا) على "تويتر" يوم الجمعة، ونشر الهاكر سلسلةً من التغريدات العنصرية.

ومن بين التغريدات الصادمة التي نُشرت على حساب "جيجي"، "كنت آمل أن تربح ألمانيا في الحرب العالمية الثانية"، كما قيل في تغريدة أخرى "لم يفعل هتلر شيئًا خاطئًا"، كما تضمّنت التغريدات أيضًا ألفاظًا غير لائقة.

إضافةً إلى ذلك، شارك الهاكر منشورًا فيه رابط لحساب آخر، ودعا المتابعين للقاء وقضاء بعض الوقت معًا، كما تضمن المنشور رسالة سياسية قيل فيها: "أصوت لصالح @realDonaldTrump أفضل رئيس على الإطلاق"، وذلك يأتي عكس معتقدات جيجي التي صرّحت سابقًا بشأن معارضتها لسياسات ترامب في الهجرة وغيره.

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ولجأت جيجي إلى إيضاح حقيقة الأمر على "إنستغرام"، وقالت: "لقد تم اختراق حسابي على تويتر"، كما قامت أمس الجمعة بتأمين حسابها بالكامل، وقالت: "أمنت حسابي، شكرًا لدعمكم لي"، كما قالت ساخرة بشأن الهاكر: "أنا لا أستخدم DM في تويتر".

وفضلًا عن اختراق حسابها الأخير، يُذكر أنه سبق واتُّهمت جيجي بالعنصرية، ففي عام 2017، أثارت العارضة غضب الكثيرين بعد نشرها قصة على "إنستغرام" تظهر فيها وهي تسحب عينيها أثناء حملها كعكة على شكل بوذا"، ولكنها اعتذرت لاحقًا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، إضافة إلى واقعة أخرى العام الماضي، عندما ظهرت على غلاف مجلة فوغ الإيطالية ببشرة سمراء.

وكان أحدث ظهور لجيجي مؤخرًا مع شقيقتها بيلا، في حفل الميت غالا، والذي ارتدت فيه جمبسوت ميتاليك من "مايكل كورس".