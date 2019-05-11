بالصور| حمدين صباحي وصبري فواز والحلفاوي يشاركون في عزاء محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير-محمود عبدالناصر:

انطلق منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق، والذي يقام بمسجد عمر مكرم، وسط حضور لفيف من الفنانين ورجال السياسة والثقافة.

وكان أول الحضور الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وسامي مغاوري، وحامدين صباحي، ومحمد الغيطي، وصبري فواز، وبطرس دانيال، والفنان أيمن عزب.

يذكر أن النجمة الراحلة قد توفيت فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 80 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة.