رانيا يوسف بالقفطان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية قفطانًا مغربيًا يتناسب مع أجواء الشهر الكريم. وتشارك رانيا يوسف في فيلم "دماغ شيطان"، بطولة باسم سمرة وعمرو عابد وسلوى خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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