فيديو| بعد تصريحاته عن ريم البارودي والخشاب.. حلقة أحمد سعد في شيخ الحارة تتصدر يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصدر الجزء الثاني من حلقة الفنان أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة، الذي عرض، أمس الجمعة، تريند موقع يوتيوب.

وحققت الحلقة 1.4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط، التي شهدت عدة تصريحات عن علاقته بالفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

وقال إنه يفضل العزوبية على الرجوع لسمية وريم، واتهم الأولى بالاستيلاء على شقته، بعدما وثق فيها وكتب ملكيتها باسمها.

وأضاف: "كنت أعطي سمية الخشاب مصروفها من جيبي، ولم أكن أقبل أي مساعدة منها إطلاقًا، وخلال فترة زواجها مني لم تقدم أعمالا فنية".

Advertisements

وتابع: ": "سمية مرفعتش عليا قضية خلع، ومقبلش على نفسي أعيش مع واحدة مش عايزاني، وليه بتتكبر تقول إن أنا سبتها".

وأوضح أن فترة زواجه من الفنانة ريم البارودي لم تتجاوز الـ6 أيام، موضحًا أن الفنانة تنازلت عن كل حقوقها عند طلاقها.

وأضاف: "ريم البارودي بعد الطلاق ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي، متسائلًا: "لماذا لم تبكِ عند المأذون؟"، لو حدث ذلك أمامه "كنت رجعتها".