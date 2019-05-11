بدرية طلبة تطلب من الجمهور الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طلبت الفنانة بدرية طلبة من جمهورها الدعء لوالدها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت "بدرية" صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: " بابا حبيبي الله يرحمه وحشني قوى استأذنكم الدعاء له ولجميع موتانا". يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، تشاركك في بطولة مسرحية "عودة ريا وسكينة"، المقرر عرضها في الكويت أول أيام عيد الفطر المبارك.

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