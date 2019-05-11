ويل سميث: أفضل التمثيل على أن أكون رئيسًا للولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

صرح الممثل الأمريكي ويل سميث 50 عاما، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، بأنه يفضل أن يعمل في وظيفته الحالية عن أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

وقال سميث في إجابة له على سؤال عن إمكانية ترشحه لمنصب الرئاسة الأمريكية: "أعتقد أنني أفضل عملي كممثل يهب التسلية للناس".

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وأكد سميث قائلا: "لن أفعل ذلك، وربما أفضل أن أقوم بدور أوباما في السينما، عن أن أدخل كمرشح للرئاسة".

يقدم سميث (بطل فيلم "رجال يرتدون الأسود") في برلين وبصحبة المخرج جاي ريتشي فيلم "علاء الدين" الذي يقوم فيه بدور جني زجاجة علاء الدين.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" كمغامرة موسيقية في دور السينما الألمانية بدءا من 23 مايو الجاري.