شاهد: رد نهى نبيل على حليمة بولند بعد الخلاف!

وجّهتْ الإعلامية الكويتيّة نهى نبيل بعض من كلمات التسامح، للإعلاميّة الكويتيّة حليمة بولند في برنامج صناديق العمر، على قناة الراي، عندما سألها الإعلاميّ، عبدالرحمن الدين، هل يمكنكِ الاتّصال بحليمة، لتهنئتها بالشّهر الفضيل، ونطيح الحطب، علما بأن مصطلح “طاح الحطب” من موروثات الثّقافة الكويتيّة، كدلالة على التّسامح بين الكويتيّين، في حال نشوب الخلافات، ويبدو أنّ الأمور الخلافيّة، بدأتْ تجد طريقها إلى الحلّ، حيث قالت نهى “كل عام وأنتِ بخير وأنا بالنسبة لي طاح الحطب.. وتبقين بالنسبة لي من أجمل الإعلاميات”، وأضافتْ نهى نبيل: “أنا أطيحه من ناحيتي طايح من زمان.. لو شفتها في مكان أسلم عليها عادي ولكن لا أدري شو ردها.. وأنا أقولها كل عام وهي وأولادها بخير وحليمة أحبك وأحترمك وأقدرك”.

وكانت حليمة بولند، قد استضافتْ نهى نبيل، في برنامج تلفزيونيّ، مع عدد من الشّخصيّات، ولكنّ نبيل ظهرتْ في حوار لاحق، وأكّدتْ بأنّها لا تريد الظّهور مرّة أخرى، مع بولند بينما وصفتْ بولند، تصرّف نهى بـ”النّفاق”، مؤكّدة، أنّها لم تقصدْ المساس بها، والإساءة إليها. وفي مايو 2017، أصدرتْ دائرة الجنح الثّالثة بدولة الكويت، حكمًا ببراءة حليمة بولند، من الإساءة إلى نهى نبيل.