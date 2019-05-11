بالفيديو : مقلب لفنانة “مصرية” يثير غضب السودانيين

تسبب مقلب للممثلة المصرية شيماء سيف غضب السودانيين وهجوم من آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت بعد حلقة من برنامج قدمت فيها دور امرأة سودانية، بطريقة اعتبرها الكثيرون “مهينة”.

المشهد أثار غضب الكثير

وظهرت شيماء سيف في البرنامج الكوميدي وقد صبغت وجهها بلون داكن وحاولت التحدث بلهجة سودانية، إلا أن المشهد أثار غضب الكثير من أبناء الشعب السوداني. وما أن انتهى عرض الحلقة، الجمعة، حتى انهالت التعليقات الغاضبة على موقع تويتر، إذ قال أحد المستخدمين: “هذا ليس مضحكا.. بل هو عنصري”.

استعيني بمستشار

وقالت مستخدمة أخرى: “هناك فرق كبير بين ما هو مضحك وما هو لائق ومناسب ثقافيا. في المرة المقبلة قبل أن تقدمي عملا كهذا، استعيني بمستشار، وإذا كان مهينا أو سيؤذي مجموعة من الأشخاص، فتوقفي عن تقديمه”.

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رد شيماء سيف

من جانبها، ردت سيف بإصدار اعتذار على صفحتها على فيسبوك، قائلة: “جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي”. وأضافت: “أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي”.