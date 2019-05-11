شاهد.. تعليق مصطفي حجاج بعد وقوعه في فخ رامز جلال

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حل المطرب مصطفي حجاج اليوم ضيفًا علي الحلقة السادسة من برنامج "رامز في الشلال"، حيث وقع في فخ رامز الذي نفذ فيه الخدعة التي حضرها له حسب طبيعة البرنامج.
وعلق حجاج علي ما حدث له خلال الحلقة عبر حسابهالرسمي بموقع "تويتر"، فقال: "والله العظيم يارامز انا فخادي خست دلوقتي".
وقد أفسد مصطفي حجاج مخطط رامز جلال المعتاد، فقد أصيب بحالة من الخوف بعدما رأى الغوريلا، و فضل الهرب بعيدًا،
يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، تقوم فكرته علي إستضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة، وإخضاعه لعده خدع متاليه تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم يفقد الوعي بسببها، وتٌعرض حلقات البرنامج يوميًا علي شاشة MBC.
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