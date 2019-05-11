أمير طعيمة يحتفل بوصول "ما بلاش" إلي 100 مليون مشاهدة

أحتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة بوصول أغنية "ما بلاش" للمطرب محمد حماقي، إلي 100 مليون مشاهدة، بعد طرحها عام 2015، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
انهالت علي طعيمة الكثير من التعليقات عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من المتابعين يهنئونه علي ذلك النجاح، بالإضافة لعدد من نجوم الفن، أبرزهم
يذكر ان أغنية "ما بلاش"، من كلمات أمير طعيمه، ألحان تامر علي، توزيع تميم، والكليب من إخراج "Iulian Moga".
شاهد الفيديو من هنا...
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