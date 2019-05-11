بالفيديو.. "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال تقترب من الـ1.5 مليون مشاهدة

اقتربت الفنانة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من كسر حاجز المليون ونصف مشاهدة، بأغنية "تعال تعال" ، و التي غنتها باللهجة الخليجية لأول مرة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسلها الجديد "بدل الحدوتة 3".
حققت أغنية "تعال تعال"، مليون و 494ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 ايام علي طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن دنيا سمير غانم قدمت قبل سنوات، دويتو غنائي بعنوان "المصالح"،
يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة ٣"، يعرض حاليًا على شاشة CBC، بطولة كل من: دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، محمد سلام، أحمد رزق، بيومي فؤاد، عمر وهبة، شيماء سيف، إخراج خالد الحلفاوي.
شاهد فيديو كليب "تعال تعال" من هنا...
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