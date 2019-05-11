بالفيديو.. "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال تقترب من الـ1.5 مليون مشاهدة

اقتربت الفنانة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من كسر حاجز المليون ونصف مشاهدة، بأغنية "تعال تعال" ، و التي غنتها باللهجة الخليجية لأول مرة، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسلها الجديد "بدل الحدوتة 3".

حققت أغنية "تعال تعال"، مليون و 494

ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 ايام علي طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن دنيا سمير غانم قدمت قبل سنوات، دويتو غنائي بعنوان "المصالح"،

بمشاركة هشام جمال و أعضاء فرقته "بوي باند"، من كلمات أمير طعيمه وهشام جمال.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة ٣"، يعرض حاليًا على شاشة CBC، بطولة كل من: دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، محمد سلام، أحمد رزق، بيومي فؤاد، عمر وهبة، شيماء سيف، إخراج خالد الحلفاوي.

شاهد فيديو كليب "تعال تعال" من هنا...

