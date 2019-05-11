شاهد.. حميد الشاعري مع نخبة من الوسط الفني في إفطار تمنياتي"

نشر النجم حميد الشاعري صورة تجمعه بنجوم الوسط الفني، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق عليهاكاتبا: "إفطار تمنيناتي"، و من أبرز الحضور النجم هشام عباس، النجم علاء عبد الخالق، و النجم
يذكر أن النجم حميد الشاعري يتعاون مع النجم مصطفى قمر في ألبومه الجديد بأغنية تحمل اسم" شاور كده"، كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن.
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