شاهد.. حميد الشاعري مع نخبة من الوسط الفني في إفطار تمنياتي"

نشر النجم حميد الشاعري صورة تجمعه بنجوم الوسط الفني، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق عليها

كاتبا: "إفطار تمنيناتي"، و من أبرز الحضور النجم هشام عباس، النجم علاء عبد الخالق، و النجممصطفى قمر ،و عدد كبير من الفنانين والموسيقيين.

يذكر أن النجم حميد الشاعري يتعاون مع النجم مصطفى قمر في ألبومه الجديد بأغنية تحمل اسم" شاور كده"، كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن.