كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر تعلق على مشهدها المثير في "نسر الصعيد": رفضت ألبس قميص نوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "شيخ الحارة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، في حلقة اليوم السادس من رمضان.

وكشفت وفاء، كواليس المشهد للذي تعرضت للانتقادات بسببه في نسر الصعيد، والذي تتضمن إيحاءات جنسية، موضحة أن المخرج طلب منها ارتداء "قميص" في هذا المشهد، ولكنها رفضت.