كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هادي الجيار يكتشف براءه مي عمر في سادس حلقات "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ولد الغلابة المذاع عبر فضائية MBC مصر، بـ"عيسى" أحمد السقا، وهو فى قسم الشرطة بعد أن تم القبض عليه في نهايه أحداث الحلقة الماضية، وكان يظن أن سبب القبض يرجع الي المخدرات، ولكنه تفاجأ بأن الضابط يخبره بأنه عليه وصل أمانة بـ6 آلاف جنيه لـ"ضاحي" محمد ممدوح، مما جعل السقا أن يشعر بطمأنيه.

وحاول عيسى أن يتصل بضاحي أكثر من مرة، ولكنه لم يرد في الحال.

وكشف عيسى لضاحي أنه يعلم سبب إلقائه في الحجز ليلة زفاف شقيقته "صفية" إنجي المقدم، وقال لضاحي: "أنت بتنتقم مني لأني رفضت أجوزك أختي بس هردهالك يا ضاحي".

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كما شهدت الحلقة طلب هادي الجيار إحضار أحد المتخصصين والخبراء في تكنولوجيا الهواتف المحمولة ليستطيع كشف خيانة زوجته "فرح" مي عمر بينما كانت تحاول "فرح"، أن تتصل بالسائق الخاص بها، ولكنها تفاجئت أن الهاتف مع زوجها.

واعتقد في بادئ الامر أنها تخونه معه وضربها، ولكنه ذهب إليها بعد ذلك عندما إكتشف برائتها، وأخبرها أنه لن يضربها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح