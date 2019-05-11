كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يقاضي ماجد المصري.. وحلا شيحة ترفض الزواج في سادس حلقات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "زلزال"، اتجاه "محمد حربي" محمد رمضان، إلى القضاء للحصول على أرض والده ، التي سرقها "خليل السواح" ماجد المصري، بإنكار حصوله على أقساط الأرض التي قدرت بمائة ألف جنيه، مقابل بيع 300 متر لحربي كرامة.

وتثير "صافية" غضب والدها بسبب رفضها الزواج من "شعلان" الذي يقوم بالدفاع عنهم ضد رجال "الموقف" الذي يعملون به، وتقع "صافية" في حب "زلزال" محمد رمضان، بعدما يتحقق حلمها به وتراه في الحقيقة، بعد انتقاله للسكن في شقة بمنطقة الوراق.

يصمم "خليل السواح" على موقفه وإنكار حصوله على ثمن ارض "حربي كرامة"، ويتفق مع محاميه الخاص على ربح القضية ضد "محمد حربي"، ويقع الأخير في حيرة بين استرداد حقه وحق والده "حربي كرامة" الذي فقد حياته تحت أنقاض زلزال 1992، وبين حبه لابنة "السواح" هنادي مهنى.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، لمياء كرم، يوسف عثمان، حنان سليمان، أحمد صيام، وعدد آخر من النجوم.