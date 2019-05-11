كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن مصر اتكسر.. رامز جلال يسخر من مصطفى حجاج وإعلان بنك مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الفنان رامز جلال، من المطرب مصطفى حجاج، بعد وقوعه ضحية له اليوم ببرنامج مقالبه الشهير رامز في الشلال.

ونشر "جلال" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجنماعي "فيسبوك" صورة تجمع بين مصطفى حجاج في اعلان بنك مصر، وصورة له من حلقة اليوم معلقا عليها قائلا "_انا ابن مصر ضد الكسر".