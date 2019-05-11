كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن مصر اتكسر.. رامز جلال يسخر من مصطفى حجاج وإعلان بنك مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخر الفنان رامز جلال، من المطرب مصطفى حجاج، بعد وقوعه ضحية له اليوم ببرنامج مقالبه الشهير رامز في الشلال.
ونشر "جلال" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجنماعي "فيسبوك" صورة تجمع بين مصطفى حجاج في اعلان بنك مصر، وصورة له من حلقة اليوم معلقا عليها قائلا "_انا ابن مصر ضد الكسر".
جدير بالذكر أنه أثير حالة من الجدل حول اعلان مصطفى حجاج لبنك مصر، بمشاركة محمود العسيلي ومدحت صالح بسبب عدم ظهور وجهه كاملا في الاعلان.