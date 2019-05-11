كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر: حاولت أصلح بين ريم البارودي وأحمد سعد خلال العرض الخاص لـ "على وضعك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة وفاء عامر، خلال استضافتها ببرنامج "شبخ الحارة" الذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة القاهرة والناس، أنها لن تضغط على أحمد سعد، من أجل عودته لريم البارودي حسبما تردد.

وقالت وفاء، أن الأمر بالتفصيل عندما حضرت العرض الخاص لفيلمه الجديد " على وضعك" بصحبة ريم البارودي، جلسوا في مكان شهير بالتجمع الخامس، وكانا على وشك أن يتصالحا، ولكت تفاجئت بزواجه من سمية الخشاب.