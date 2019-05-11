يسرا تبدأ تصوير «صاحب المقام»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت النجمة والفنانة المصرية يسرا، تصوير مشاهدها فى فيلمها السينمائى الجديد الذي يحمل اسم “صاحب المقام”، وذلك داخل أحد استوديوهات القاهرة، لتعوض غيابها عن الموسم الرمضانى بعد تعذر مشاركتها فيه نظراً لضيق الوقت، ومن المفترض أن يعرض العمل فى موسم عيد الفطر المقبل، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى لعرضه.
وكانت المشاهد الاولى للعمل قد جمعت بين يسرا وآسر ياسين، والفيلم للمخرج ماندو العدل ويشارك فى بطولتة أمينة خليل وبيومى فؤاد، وعدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى.
وكانت آخر أعمال يسرا فيلم “جيم أوفر” مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم “أهل العيب” للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.
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