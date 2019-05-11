فزع وهروب وإصابة المطرب الشعبي مصطفى حجاج بسبب رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان المصري مصطفى حجاج، لإصابة في القدم بعد هروبه من الغوريلا التي يُجسّدها رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال".

ونجح القائمون على البرنامج في إقناع حجاج بعمل إعلان، وبالفعل قام المطرب بتأدية كل ما يُطلب منه قبل وقوعه في المقلب.

وظلّ المطرب الشعبي كذلك حتى سقط في الشلال، فتغيّرت ملامحه وبدا وجهه مخطوفًا، ويطالب بإنقاذه وينادي على أشخاص يتحدثون اللغة العربية.

وأثارت حلقة حجاج ضحك الجمهور، حينما ظهرت الغوريلا فحاول الهرب منها ورفض أن ينظر إليها، ثم هرب من مساعدي رامز في البرنامج وسقط وسط المياه والحجارة.

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وحينما كشف رامز عن قناعه قبل تفاقم الأمور، أكّد حجاج أنه أصيب في قدمه بسبب ما فعله.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استقلال الضيف قاربًا في بالي، لكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فيكون عليه أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ويخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا.