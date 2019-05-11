ديفيد بيكهام يُنهي شراكته مع مدير زوجته السابق.. بهذا المبلغ الضخم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، دفع مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني لرجل الأعمال سايمون فولر لشراء حصته في أعمالهما المشتركة.

وتمتلك شركة "سيمون إكس إكس إنترتينمنت" حصة 33 في المئة في "بيكهام براند هولدينجز"، وقبل فولر مدفوعات "بيكهام" للتخلّي عن حصته.

ويُدير لاعب كرة القدم السابق العديد من العلامات التجارية والشراكات بما في ذلك حصص في Seven Global و David Beckham Ventures ونادي Inter Miami FC الذي سيلعب في الدوري الأمريكي الرئيسي العام المقبل.

ويُقال إن النادي هو أحد الأسباب وراء رغبة بيكهام في امتلاك ملكية الشركة وحدها.

ومنذ اعتزاله كرة القدم قبل ست سنوات، ركّز ديفيد على تحويل علامته التجارية الشخصية إلى إمبراطورية تجارية.

Advertisements

وقال في السابق إن أحد أسباب قراره التقاعد هو رغبته في بدء "امتلاك وبناء شركات".

وكانت شركة Beckham Brand Holdings قد حققت ربحًا قبل الضريبة قدره 15.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 ، أي بانخفاض قدره 20 في المئة عن العام السابق.

وتحتفظ شركة سيمون فولر بمصالحها في مجال الأزياء في أعمال فيكتوريا بيكهام.

وكان فولر مديرًا للموسيقى سابقًا وهو الذي أنشأ فريق Spice Girls التي كانت "فيكتوريا" عضوًا فيه، فضلًا عن برنامج المواهب آيدول.