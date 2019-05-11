شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تطلب الدعاء لوالدها عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة بدرية طلبة الدعاء لوالدها المتوفى، بنشر صورة له عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "بابا حبيبى الله يرحمه، وحشنى أوي.. أستأذنكم الدعاء له ولجميع موتانا".

وبدأت التعليقات على الصورة بالدعاء لوالدها، كما علق المطرب محمد عدوية قائلا: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

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يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا فى مسلسل خليجى "أنا عندى نص" من تأليف حمد الرومى، إخراج منير الزعبى، ويشارك فى بطولته سعاد عبد الله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجرى، فاطمة الصفى، هدى الخطيب، سالى القاضى، عبد الله الخضر، سميرة الوهيبى، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها فى المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية لكن بصورة يغلب عليها الطابع الكوميدى.