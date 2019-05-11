شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد ونبيل الحلفاوى وسامى مغاورى أول الحاضرين فى عزاء محسنة توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتواجدت أسرة الراحلة لتلقى عزائها، وكان أول الحاضرين الفنان نبيل الحلفاوى، الإعلامى محمود سعد، الفنان سامى مغاورى، الفنان عهدى صادق، المنتج حسين القلا.

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 80 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة.

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى.

















Advertisements







































