شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى مستشفى بالعباسية مع "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم مصطفى شعبان مشاهده فى مسلسل "أبو جبل" فى أحد المستشفيات بمطنقة العباسية، وتجمع المشاهد بين بطل العمل ودياب ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وآخرين من النجوم، حيث يستمر التصوير فى الديكور يوم واحد وينتقل شعبان إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل.

وقطع مصطفى شعبان شوطا كبيرا فى التصوير، حيث يواصل التصوير حتى يوم 25 رمضان الجارى، بينما يواصل مخرج العمل أحمد صالح فى مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها أول بأول للجهة المنتجة للمسلسل وهى سينرجى.

يشارك فى بطولة المسلسل دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، إنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.