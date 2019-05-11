شاهد: كيم كارداشيان وكانييه ويست يرحبان بطفلهما الرابع

استقبلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان ومغني الراب، كانييه ويست طفلهما الرابع عن طريق أم بديلة. وأعلنت كارداشيان قدوم طفلها الجديد للعالم على موقع التدوين العالمي تويتر، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأشارت كارداشيان إلى أنه يُشبه ابنتها شيكاغو حاليًا، لافتة إلى أنه سيتغير شكله الأيام المقبلة. يُذكر أن الصبي ولد بصحة جيدة ويبلغ وزنه حوالي 3 كيلو جرامات تقريبا.

ونشرت شقيقة كورتني كارداشيان الخبر أمس أثناء ظهورها في برنامج إلين ديجينيرز، حيث كشفت أن الزوجين موجودان في المستشفى في انتظار ولادة طفلهما الرابع. ويمتلك كيم وكاني بالفعل ثلاثة أطفال من قبل وهما “سانت وشيكاغو ونورث”. وأعلنت كيم كارداشيان في يناير 2019أنها تنتظر مولودها الرابع من أمّ بديلة، ولجأت النجمة للأم البديلة بسبب المشاكل الصحية التي عانت منها نجمة تلفزيون الواقع في حمليها الأوّل والثاني، فاختارت هذه الوسيلة لعدم تعريض حياتها للخطر.