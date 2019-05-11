انفصل المطرب المصري، أحمد جمال، نجم برنامج اكتشاف المواهب ”أراب آيدول“، عن خطيبته الإعلامية السعودية، ديانا الخميس، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما.
وكشف مصدر مقرب من المطرب المصري، أن انفصال جمال عن خطيبته، تم منذ يومين، مشيرًا إلى عدم التوافق بينهما، واختلاف شخصيتهما ما جعلهما يقرران إنهاء علاقتهما فورًا، رغم أن قصة حب قد جمعتهما منذ سنوات.
وشدد المصدر على أن الانفصال بين جمال وديانا لا يعني أنهما على خلاف، وأنهما سيخرجان للإعلام ويهاجمان بعضهما، مؤكدًا أنهما اتفقا على الانفصال في هدوء، للتأكيد على الاحترام والمودة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر قليلة من الخطوبة.. نجم أراب آيدول والإعلامية السعودية ديانا الخميس يعلنان انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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