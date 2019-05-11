فيديو.. نسرين طافش تكشف عن كواليس "مقامات العشق"

شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "مقامات العشق"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، ظهرت فيه وهي تتدرب علي إحدي رقصات المسلسل.

علقت نسرين علي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، فقالت: "من كواليس بروفة الرقص

مع فرقة جلنار للفنون بقيادة المبدع علي حمدان.. شكرا علي و شكرا للصبايا الرائعات الي تحملو معي التصوير ساعات طويلة بعز البرد.. مقامات العشق".

ويدورالمسلسل في إطار تاريخي ويحكي عن قصة عشق مستوحاة من

سيرة محيي الدين ابن عربي، أحد أشهر المتصوفين، لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر.

يذكر أن مسلسل "مقامات العشق"، بطولة نسرين طافش، مصطفى الخاني، يوسف الخال، لجين إسماعيل، قمر خلف، مروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.