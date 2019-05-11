شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "مقامات العشق"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2019، ظهرت فيه وهي تتدرب علي إحدي رقصات المسلسل.
علقت نسرين علي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، فقالت: "من كواليس بروفة الرقصمع فرقة جلنار للفنون بقيادة المبدع علي حمدان.. شكرا علي و شكرا للصبايا الرائعات الي تحملو معي التصوير ساعات طويلة بعز البرد.. مقامات العشق".
ويدورالمسلسل في إطار تاريخي ويحكي عن قصة عشق مستوحاة من
يذكر أن مسلسل "مقامات العشق"، بطولة نسرين طافش، مصطفى الخاني، يوسف الخال، لجين إسماعيل، قمر خلف، مروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نسرين طافش تكشف عن كواليس "مقامات العشق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.