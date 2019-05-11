بالفيديو.. إيد شيران يطرح أحدث أغانيه مع جاستن بيبر

طرح النجم العالمي إيد شيران أحدث كليبات أغانيه بعنوان "I Don’t Care"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما شاركه في الغناء الفنان العالمي جاستن بيبر. شاركه في الغناء الفنان العالمي جاستن بيبر. يذكر أن كل من النجمين العالمين جاستن بيبر و إيد شيران طرحا مؤخراٌ كليب "Earth"، ذلك بمشاركة مجموعة من مشاهير هوليوود، كما كسر حاجز الـ 97 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الـ "يوتيوب".

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