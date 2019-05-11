شاهد.. رد فعل مضحك من مصطفي حجاج عند رؤية غوريلا "رامز في الشلال"

تعرض الفنان مصطفي حجاج، لمقلب ساخن في برنامج "رامز في الشلال" المذاع على فضائية "mbc مصر".
وعاش "مصطفي حجاج" حالة من الرعب والخوف بعد سقوطه في المياه، و جري سريعا عند رأيته الغوريلا.
ويبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج لأحد نجوم الفن أو الرياضة أو الإعلام ويتم توصيلهإلى مكان ما في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة ومن هنا تبدأ الإثارة والرعب للضيف ثم تظهر غوريلا مفترسة من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أمام الضيف بعد ما يظن أنه
وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم "رامز" في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.
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