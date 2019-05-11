كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور يحكم| إعلان عمرو دياب في صدارة المشاهدات.. وتامر حسني الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل النجم عمرو دياب، المركز الأول في نسب مشاهدة إعلانات شهر رمضان، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محققاً أكثر من 19 مليون و500 ألف خلال أيام من طرحه.

وتضمن الإعلان وجود كوكبة من النجوم، أبرزهم عزت أبو عوف، سوسن بدر، أشرف عبد الباقي، غادة عادل، دينا الشربيني، أحمد فهمي، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك وآخرين.

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وجاء النجم محمد رمضان الملقب ب"نمبر وان" في المركز الثاني، محققاً أكثر من 15 مليون جنيه، خلال أيام من طرح الإعلان عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وتضمن الإعلان وجود النجم العالمي فاندام، الذي وجه رسالة إلى رمضان، قائلاً: "محمد رمضان ممثل عظيم صاحب وجه حسن وجسم لائق، ويمكن العمل سويا في الفترة المقبلة".