كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. هبة عبدالغني تكشف كواليس تصوير "لمس أكتاف" على "ميجا اف ام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل الفنانة هبة عبد الغني، ضيفة على برنامج " ليلة في 30 ليلة" تقديم المذيعة نيفين محمود على إذاعة ميجا اف ام , وذلك غدا الأحد، في تمام الساعة 11 مساًء.

وتكشف هبة خلال حديثها بالبرنامج ردود الأفعال القوية التي تلقها عن شخصية "نيفين" التي تقدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قتاة CBC، سواء في الشارع المصري أو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، هذا الي جانب كيفية تحضيراتها للشخصية، كما تتحدث عن كواليس تصويرها لمسلسل في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم يشاركون في بطولة العمل .

يشار إلي أن برنامج" ليلة في 30 ليلة" تقديم المذيعة نيفين محمود أعداد مصطفي الهادي ويذاع في تمام الساعة 11 صباحا لمدة ساعتين.

يذكر أن مسلسل" لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنات مطاع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.