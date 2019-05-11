كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروز تقتل كلبها.. رؤوف عبدالعزيز يكتشف ابنة هاني سلامة في "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "قمر هادي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، ظهور موهبة فنية متميزة، وهي الطفلة "ريم عبد القادر"، التي تجسد شخصية "فيروز"، أبنة الفنان "هاني سلامة" بطل العمل، وخاصة من خلال مشهد لقتل "كلبها" والذي جاء مؤثراً للغاية، واظهر مدى موهبة هذه الطفلة، حيث أصبحت الطفلة حديث الناس بعد أداءها المميز رغم صغر سنها والحالة النفسية التى قدمتها في عمر الـ 6 سنوات .

ومع أحداث الحلقة السادسة التي سيتم عرضها اليوم على شاشة قناة ON E، فى تمام الساعة الحادية عشر، سوف يوضح مخرج العمل رؤوف عبد العزيز أعراض المرض النفسي على "فيروز"، وذلك علي إثر الأحداث المتلاحقة التي يمر بها والدها "هاني سلامة"، الأمر الذي يزيد على دورها مزيداً من الصعوبة .

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وكان المخرج رؤوف عبد العزيز قد اكتشف موهبة هذه الطفلة قبل بدء تصوير المسلسل، والحقها بورشة إعداد ممثل أثناء التحضيرات الاولى للعمل، حتى زيادة موهبتها وتقدم الدور بمزيداً من الروعة .

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.