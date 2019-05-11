كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الراحل" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض حلقة لطفي زيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج برنامج "الراحل" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.

ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة السادسة من البرنامج، والتي تناولت حياة الشاعر والفنان والمونولجيست وشيخ العقاريين في مدينة جدة لطفي زيني.