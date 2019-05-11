رامز جلال يسخر من مصطفى حجاج: "تحسه رايح شبرا"

سخر الفنان رامز جلال من ضيفه الفنان مصطفى حجاج ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا" تحسه رايح شبرا مش أندونسيا".

وقال رامز، خلال غناء حجاج، أغنيته "يا بتاع النعناع"، ليرد رامز بقوله: "اتصل بالمطافي ولا إيه".

وأضاف "جلال" خلال الحلقة : "من النهاردة أوردراتك هتكتر بعد الحلقة، ونعناعك هيلعلع أكتر، وهتغني أكتر وأكتر".

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على إستضافة أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.