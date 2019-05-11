وائل جسار وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم اللبناني وائل جسار وزوجته السيدة ميراي جسار بعيد ميلاد ابنهما “وائل جونيور” وسط أجواء عائلية مميّزة.
الإحتفالية أقيمت بمنزل وائل جسار في لبنان بحضور المقربين من العائلة والأصدقاء، وقد انتشرت مجموعة من الصور لوائل جسار وزوجته مع الصغير أثناء قطعهم قالب الحلوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير ذكره أن وائل جسار طرح منذ فترة قصيرة أغنية “شكله بيهزر” من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع أحمد عادل وحققت رواجًا واسعًا في مصر والبلدان العربية الأخرى.
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