تعرف علي لجنة تحكيم Caméra d'Or بفعاليات مهرجان كان السينمائي الـ72

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس المخرج و المنتج العالمي "ريثي بان" لجنة تحكيم فئة " Caméra d'Or "، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 والتي تبدأ فعالياته من 14 و حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .
وتضم لجنة تحكيم فئة " Caméra d'Or " المخرجة اليس ديوب من فرنسا، والكاتبة والناقدة السينمائية سوندرين ماركيز، كما تضم لجنة التحكيم مدير التصوير بينوا ديلهوم، والمخرج نيكولاس نايجلين .
يذكرأن فيلم افتتاح فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 هو فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، كذلك سيكون العرض الأول عالميا للعمل، فيلم " The Dead Do Not Die "من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم .
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