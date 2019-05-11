شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 5.. رواية "أوسكار وايلد" لغز فى أحداث ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض يومياً فى الثامنة مساءً على قناة "الحياة"، جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث واجه المقدم باسم محسن – نور محمود، سلمى – ياسمين عبد العزيز بما يحدث لها، وسألها ما السر وراء هذه الأحداث؟ وما علاقة زوجها بكل ما يحدث لها وأبنائها؟.. وفى رعب شديد أكدت سلمى أنها عثرت فقط على "الصندوق" الذى يحتوى على بطاقات شخصية بأسماء متعددة لزوجها فضلا عن بعض المستندات فقط.

وتتصاعد الأحداث، واتصلت سلمى – ياسمين عبد العزيز بـ سليم – أحمد صلاح حسنى، وأكدت له أنها هربت من السجن، من أجل البحث عن أبنائها، وفى مفاجأة مثيرة للأحداث قرر سليم أن يأخذ سلمى ويخفيها فى مكان آمن، وأثناء تحركهم من منزل سلمى، عصابة مسلحة ضربت سليم على رأسه، وخطفت سلمى، وأودعتها فى غرفة مظلمة وضعت شريطة سوداء على عينها، وأوضحت الأحداث أن إيهاب فهمى هو من أرسل رجالة لخطف سلمى، من أجل مساومتها لأخذ المستندات والهاردات التى كانت فى يد "حازم" – فتحى عبد الوهاب زوجها.

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وعلى جانب آخر قابل ياسر – محمد عز سلمى وأحمد صلاح حسنى بعدما أفرج عنها إيهاب فهمى لتتبعها ومعرفة مكان "الهاردات"، وأخذهم على الفيلا التى يتواجد فيها أبناؤها، ولكن طلبت الجماعة الإرهابية من محمد عز أن يترك سلمى ويفر هاربا من أمام الفيلا.

وانتهت الحلقة على مشهد أحمد العوضى وهو ينظر إلى رواية "أوسكار وايلد"، التى تعد لغزا كبيرا، تبحث عنه ياسمين عبد العزيز فى أحداث المسلسل.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.