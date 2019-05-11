شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن للجمهور: يا رب باقى حلقات "الواد سيد الشحات" تعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته من ردود الفعل الخاصة بمسلسل "الواد سيد الشحات"، بعض عرض الحلقات الأولى من المسلسل عبر قناة DMC بشكل حصرى، وكذلك العمل ضمن أحداث المسلسل مع أحمد فهمى وهنا الزاهد والمخرج وكل ضيوف الشرف الذين ظهروا ضمن الأحداث.

وقال محمد عبد الرحمن: "مبسوط جداً من ردود أفعالكوا أن المسلسل الحمد لله عاجبكم.. مبسوط جداً بالتجربة مع إخواتى أحمد فهمى وهنا الزاهد وأحمد الجندى وكل ضيوف الشرف اللى نورونا.. يا رب باقى الحلقات تعجبكم أن شاء الله".



محمد عبد الرحمن يعلق على مسلسل الواد سيد الشحات

وتدور أحداث مسلسل الواد سيد الشحات حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالى كبير، لتبدأ رحلته فى استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل فى مواقف مختلفة وعوالم أخرى.

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المسلسل يجمع أحمد فهمى بخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى ويشاركهما البطولة نجم "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن "توتا"، من أخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر فى حلقاته عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت، وغيرهم.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بوجود سيد وزوجته ريتاج وأخوه فخر فى الصحراء ويقابلوا عددا من الفراعنة الذين يخبروهم بأنهم في عام الشمس زمن الأسرة الرابعة تحت حماية الملك خوفو، وفى محاوله منهم لاستخدام آلة الزمن لتعير العصر الذين يعيشون فيه يفشلوا فى تحقيق هذه الخطوة ويتم عرض سيد وريتاج وفخر فى سوق العبيد من أجل بيعهم، مما آثار قلقهم أنهم تم تجريدهم من "الأساور" التى قد تعيدهم من جديد للعصر الذين كانوا يعيشوا به.

يصل كاهن معروف ليختار عبيدا للخدمة فى قصر الملك، فوقع اختياره على فخر وريتاج ورفض تماما سيد، ويظهر فخر وهو يعمل فى القصرويقوم بتنظيفه، واستطاع أن يكسب ودّ الملك.

ويتم بيع "سيد" لرجل يدعى "بيبي الثاني" من الأسرة الخامسة عشر يعمل تجارب خاصة بالتحنيط، لكن الرجل يتراجع فى قراره ويقرر أن يجعل سيد مساعدا شخصيا له، ويساعده فى أعمال التحنيط.