شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن نور يواصل تصوير "قمر هادى" حتى الأسبوع الأخير من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان مؤمن نور، حاليًا مشاهده فى مسلسل "قمر هادى"، بشكل يومى حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وقال مؤمن فى تصريحات لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بالتعاون مع أسرة المسلسل ككل"، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية شاب يعيش بكندا ويعود للقاهرة والصديق المقرب للفنان حمزة العيلى خلال أحداث المسلسل. Advertisements يذكر أن مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

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