شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مريم حسن تظهر لأول مرة فى الحلقة السادسة من "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر
وتواصل مريم تصوير مشاهدها فى مسلسل "قمر هادى" حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، والعمل بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.
وتشارك الفنانة مريم حسن فى دراما رمضان من خلال مسلسل "أبو جبل" على قناة ONE أيضاً، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش غفران محمد.
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