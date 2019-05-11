شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العايدى: سعيدة برد فعل الجمهور على دورى فى "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أميرة العايدى إنها سعيد بالمشاركة فى مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، معبرة عن سعادتها برد فعل الجمهور من خلال دورها فى مسلسل حتى الآن.



أميرة العايدى في كواليس كلبش

وأضافت أميرة، لـ"الخليج 365"، إنها تشعر بسعادة كبيرة بمشاركتها فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل، بعد نجاح جزئيه الماضيين، مشيرة إلى أن التعاون مع أمير كرارة وبيتر ميمى وباقى فريق العمل ممتع للغاية، ما يجعل روح العائلة أثناء تصوير.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.