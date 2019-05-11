بالصور - وائل جسار وزجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفل المطرب وائل جسار، وزجته ميريال جسار، بعيد ميلاد نجلهما "وائل جونيجور" حيث أقاما له حفلاً صغيراً. ونشرت "ميريال"، العديد من صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أميري الصغير، أحبك كثيراً". كما نشرت "ميريال" صورة له مع زوجها وائل جسار وكتبت:"دائما بجانبي". يذكر أن المطرب وائل جسار وقع ضحية للفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض حاليا عبر قنوات "mbc ".

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