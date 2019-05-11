بالصور - بطرس دانيال يزور شريف مدكور في المستشفى.. ويطمئن جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، اليوم، الإعلامي شريف مدكور، بالمستشفى للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعميلة جراحية.

ونشر الأب بطرس دانيال صور له مع شريف مدكور، خلال الزيارة، وكتب: "الحمد لله على سلامة أخينا الإعلامي شريف مدكور طالبين من الله الطبيب الشافي أن يشفيه ويعافيه، وطمئن مشاهديه ومحبيه ويقدّم الشكر لكل من سأل عنه سواء هاتفيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن شريف أجرى مؤخرًا عملية استئصال ورم بالقولون في أحد مستشفيات بالقاهرة.