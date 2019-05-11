بالفيديو: سليمان الياسين يعلّق على حذف مشهد المقبرة من أنا عندي نص

علقّ الفنان الكويتي، سليمان الياسين، على حذف التلفزيون الكويتي مشهدًا للفنانة القديرة سعاد عبدالله، خلال أحداث مسلسلها الخليجي ”أنا عندي نص“، مؤكدًا أن الحذف يُعزز التفرقة.

وأوضح الياسين، خلال مقابلة تلفزيونية، أن عرض مثل هذا المشهد يُعزز الوحدة الوطنية، ويؤكد على وحدة الكويتيين، وأننا نختلف في عقيدتنا ومذاهبنا ولكننا لا نختلف على الوطن.

وتساءل ”الياسين“:“ليش نلغي واقع حقائقنا الخاصة بنا“، مشددًا على أن حذف الرقابة لهذا المشهد خطأ كبير، ويُعزز التفرقة، وتمريره يؤكد على ”اللُّحمة“.

وأكد أن المشاهد الآن أصبح يُقيّم الأعمال التي يشاهدها، لأن هناك الكثير من درجات الفنون، جعلته على وعي كبير بالأحداث، عكس ما كان يحدث قديمًا، فقد كانت المشاهدة بسبب وجود أوقات فراغ كثيرة.

يُذكر أن المشهد الذي حذفه تلفزيون الكويت كان للفنانة القديرة سعاد عبد الله، وتضمن زيارتها لمقبرة والدها السُّني، ثم زيارة مقبرة والدتها الشيعية، خلال أحداث المسلسل.

وأصدرت وزارة الإعلام الكويتية، بيانًا أوضحت فيه سبب حذف المشهد، جاء فيه:“توضيح من وزارة الإعلام، تم حذف مقطعين لمقبرتين من مسلسل (أنا عندى نص) كون ذلك يمس حرمة المقابر“.

وأثيرت انتقادات ضد وزارة الإعلام الكويتية، بعد تبريرها حذف المشهد بـ“كونه يمس حرمة المقابر، وحرصًا على الأعراف المستوحاة من الدين“، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الوطني الديمقراطي، الذي رفض تبرير وزارة الإعلام، واصفًا ما جاء في البيان بـ“الإساءة لمعتقدات الآخرين، والاعتداء على حرياتهم، ومعتقداتهم الدينية“.

ومسلسل ”أنا عندي نص“ من بطولة سعاد العبدالله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجري، فاطمة الصفي، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها في المجتمع، سواء الحقوق المدنية أو الشخصية، لكن بصورة يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء.