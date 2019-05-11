شاهد: الإعلامية “شيماء سيف” تفقد الوعي في “رامز في الشلال” و رامز جلال يوقف...

شهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج المقالب “رامز في الشلال”، أول حالة إغماء، والتي كانت ضحيتها الممثلة المصرية، شيماء سيف. وتعرضت “سيف” للإغماء فور رؤيتها لمقدم البرنامج رامز جلال، وهو متنكر في صورة الغوريلا، وهو ما اضطره لإنهاء المقلب سريعا من أجل إفاقتها، لتنهال عليه بالضرب بعدها.

وبعدما فاقت، وجهت شيماء سيف اللوم لرامز جلال قائلة له باستنكار: “عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كده، هترمينا من الفرن”. وتابعت لرامز جلال: “أنت مجنون.. أنت حيوان.. أنا كنت هموت.. شيماء ايه وزفت إيه.. أنت بتعمل إيه، حرام عليك”.