شهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج المقالب “رامز في الشلال”، أول حالة إغماء، والتي كانت ضحيتها الممثلة المصرية، شيماء سيف. وتعرضت “سيف” للإغماء فور رؤيتها لمقدم البرنامج رامز جلال، وهو متنكر في صورة الغوريلا، وهو ما اضطره لإنهاء المقلب سريعا من أجل إفاقتها، لتنهال عليه بالضرب بعدها.
وبعدما فاقت، وجهت شيماء سيف اللوم لرامز جلال قائلة له باستنكار: “عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كده، هترمينا من الفرن”. وتابعت لرامز جلال: “أنت مجنون.. أنت حيوان.. أنا كنت هموت.. شيماء ايه وزفت إيه.. أنت بتعمل إيه، حرام عليك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الإعلامية “شيماء سيف” تفقد الوعي في “رامز في الشلال” و رامز جلال يوقف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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