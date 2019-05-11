شاهيناز وحسن شاكوش يشعلان حفل خيمة "حكاية"

أحيا كل من الفنانة شاهيناز، والمطرب حسن شاكوش، واحدة من أجمل اليالي الرمضانية داخل خيمة "حكاية"، وجاء ذلك بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وقدمت شاهيناز باقة من أفضل أغانيها مثل "قولي قولي"،

"حالك من حالي"، "بعشقك"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

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وحرص علي حضور الخيمة كل من ملكة جمال

سوريا ياسمين، وثورة ملكة جمال الأردن، والفنانة غادة النجار، ورجل الأعمال محمد مخلص، والإعلامية مها عثمان، ورجل الأعمال أحمد صديق، مدير فندق الهيلتون.

جدير بالذكر أن الخيمة من تنظيم رجل الأعمال وليد التلباني، وتستمر فعاليتها حتي نهاية شهر رمضان الكريم.